محافظ الجيزة يتفقد مواقف السرفيس ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، مواقف السرفيس بالهرم والمنيب للأقاليم والمحافظات، ومحطات الوقود بالهرم والمنيب ومنشاة القناطر.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إن الجولة تستهدف التأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة من المحافظة لخطوط السير وتوعية المواطنين والركاب بعدم السماح للسائق بالحصول على أكثر من الأجرة المحددة، مشددًا على الإبلاغ فورًا عن أية تجاوزات.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تعليق اللافتات والبانرات فى كل المواقف بنطاق المحافظة موضح بها خط السير والتعريفة المحددة بعد التعديلات وجار لصق الاستيكرات على واجهة وخلفية السيارات.

والتقى المحافظ خلال الجولة مع عدد من المواطنين والسائقين، مطالبًا الجميع بالالتزام بالتعريفة وعدم المغالاة، واستمع المحافظ إلى شكاوى بعض السائقين مؤكدًا أنه سيتم دراستها وأنه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين.

ووجه المحافظ بالدفع بـ5 سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز لتوزيعها بعدد من المناطق بحي جنوب ومراكز البدراشين والواحات البحرية ومنشأه القناطر واوسيم وتوصيلها للمواطنين بالسعر المحدد 65 جنيه تجنبًا لاستغلالهم من قبل بعض ضعاف النفوس.

وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس بتكثيف الحملات المرورية بمواقف نقل الركاب للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وأشار المحافظ إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقي أية شكاوى أو بلاغات وتضم الأرقام "15333؛16528" خط ساخن مجلس الوزراء و "19285 " خط ساخن الادارة العامة لمرور الجيزة و"35869193" المحافظة و114 خط ساخن المحافظة.