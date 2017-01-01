المصرف المركزي الإماراتي يطرح تسهيلات «الإيداع لليلة واحدة»

يطرح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اعتبارا من 12 يوليو الجاري تسهيلات إيداع جديدة للبنوك باسم "تسهيلات الإيداع لليلة واحدة".

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الاثنين، يتسنى من خلال هذه التسهيلات للبنوك التقليدية العاملة في الدولة إيداع فائض السيولة المتوفر لديها لدى المصرف المركزي على أساس الليلة الواحدة.

وقال عبدالحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: إن تقديم هذه التسهيلات الجديدة، يعكس جهود المصرف المركزي المتواصلة الرامية إلى تحقيق أهداف سياسته النقدية، وتطوير سوق النقد في دولة الإمارات.

وأضاف أن من شأن هذه التسهيلات الجديدة أن تدعم البنوك العاملة في الدولة في إدارة السيولة اليومية المتوفرة لديها بشكل استباقي، وتساعد في تماشي أسعار الفائدة لسوق النقد لليلة واحدة مع سعر الأساس في الظروف العادية.

وطبقا للوكالة، يعتبر طرح تسهيلات الإيداع لليلة واحدة خطوة أولى في تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام، وسوف تكون هذه التسهيلات أداة أساسية لإدارة فائض السيولة لدى القطاع المصرفي في دولة الإمارات، وذلك قبل إطلاق برنامج الأذونات النقدية، وسوف تحل محل إصدار شهادات الإيداع لفترة استحقاق أسبوع واحد.