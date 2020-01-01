قطر تسجل 5 وفيات و546 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 133 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 546 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مئة ألف و345 حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 1614 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 93 ألفا و898 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4677 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 386 ألفا و111 شخصا.