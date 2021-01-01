 «العليا لمعرض الكتاب»: زيادة السعة الاستيعابية لـ٧٠٪.. وعودة حفلات التوقيع - بوابة الشروق
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«العليا لمعرض الكتاب»: زيادة السعة الاستيعابية لـ٧٠٪.. وعودة حفلات التوقيع


نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 12:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 12:56 ص

أعلنت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ52، اليوم الإثنين، أنه بناءً على قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، أمس الأحد، زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 70%، ودعمًا للناشرين واستجابة لرغبتهم، اتخذت اللجنة عددًا من القرارات المهمة.

وقررت اللجنة، حسب بيان لها، فتح باب الدخول لسعة 70% من جمهور المعرض، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات اليومية بنسبة 20%، وفتح باب حفلات التوقيع، على أن يكون الحجز عن طريق مركز مصر للمعارض وبموافقة اتحاد الناشرين، بنسخة من الكتاب، ويجب أن تكون في منطقة مفتوحة ممنوع البيع فيها.

كما كشفت اللجنة عن استمرار منع حفلات التوقيع داخل الأجنحة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. وتبدأ حفلات التوقيع من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 9 مساءً.

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