آلاف الأشخاص يتظاهرون في شوارع البوسنة احتجاجا على ارتفاع الأسعار

خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع وسط سراييفو اليوم الأربعاء للاحتجاج على ارتفاع الأسعار ولإظهار إحباطهم إزاء عدم تحرك الحكومة البوسنية لعلاج هذه الأزمة.

وطالب المحتجون بإلغاء ضررائب على البنزين وغيره من السلع، حسبما أفادت مصادر إعلامية محلية، ورددوا هتافات ووصفوا رجال السياسة المسؤولين بأنهم "لصوص"، خلال المظاهرة السلمية التي نظموها.

وارتفع معدل التضخم في البوسنة والهرسك مثلما ارتفع في غيرها من الدول الأووربية بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، كما أن هناك حالة من الغضب واسع النطاق إزاء فساد بعض رجال السياسة.

وتكافح البوسنة في ظل وجود حكومة غير فعالة وبنية إدارية نتجت عن إتفاقية السلام التي وقعت بعد الحرب البوسنية بين عامي 1992 و1995.