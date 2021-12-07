مصرع شاب بعد إصابة بطلق ناري بمنطقة العلاقي في أسوان

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لقي شاب مصرعه بمنطقة وادي العلاقي الجبلية جنوب محافظة أسوان بعد إصابة بطلق ناري.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة كوم أمبو بورود بلاغ من المستشفى التابعة لدائرة المركز، باستقبال جثة هامدة لشاب يدعى "جمال. ع" يبلغ من العمر 34 عامًا؛ إثر إصابته بطلق ناري أثناء تواجده بقرية وادي العلاقي.

وعلى الفور، تم إيداع الجثة بالمشرحة للعرض على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب لقي مصرعه أثناء تواجده بمنطقة وادى العلاقي الجبلية جنوب مدينة أسوان.

ويكثف ضباط المباحث بمديرية أمن أسوان من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.