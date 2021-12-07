اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا باستخدام الطاقة كسلاح بسبب تقليص توريدات الغاز.

وخلال الحفل الصيفي للجمعية الاتحادية لمصادر الطاقة المتجددة، قال شولتس مساء اليوم الأربعاء إن ألمانيا اعتمدت على توريدات الطاقة من روسيا لفترة أطول من اللازم وبشكل أحادي الجانب زائد عن الحد، واليوم صار علينا أن ندرك أن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح، وليس هناك أحد يعتقد أن روسيا خفضت إمداداتها فقط لأسباب تقنية.

وأضاف أن المهم الآن هو العمل على تقليل الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بأسرع ما يمكن بدون تعريض أمن الإمدادات للخطر، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل بشكل مبكر في التخطيط لـ "الحالة الأسوأ"، وأن خزانات الغاز يجرى ملؤها كما أنه يجري الاستثمار في محطات الغاز المسال.

كانت روسيا قلصت توريدات الغاز القادم إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم 1 بشكل قوي وبررت هذا بمشاكل فنية، ومن الممكن للمشاكل أن تتفاقم.

وستبدأ أعمال الصيانة السنوية لخط نورد ستريم 1 في الحادي عشر من الشهر الجاري وتستغرق هذه الأعمال في العادة عشرة أيام، وهناك قلق كبير من أن تقوم روسيا بعدم فتح صنبور الغاز مرة أخرى بعد الصيانة.