ما هي أبرز القضايا التي أدت إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، انتهاء عمليته العسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة، والتي استمرت ليومين في مخيم جنين.

وتعد هذه العملية إحدى أكبر عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ سنوات.

وقد قتل في تلك العملية ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين وأصيب نحو 100 آخرين، بحسب مسؤولي الصحة.

وفي ما تصفه حركة حماس الفلسطينية بأنه رد على هذه الغارة، أصيب سبعة أشخاص (ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة) عندما دهس فلسطيني بسيارته أشخاصا كانوا يقفون خارج مركز تجاري في مدينة تل أبيب الإسرائيلية.