وزير خارجية إيران يجتمع بنظيره السوداني بعد 7 سنوات من قطع العلاقات

أفاد تلفزيون العالم الإيراني الرسمي، الخميس، بأن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، عقد اجتماعاً مع نظيره السوداني علي الصادق، بعد 7 أعوام من قطع العلاقات بين البلدين.

وذكرت القناة الإيرانية، أن اللقاء جاء على هامش اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز المنعقد بعاصمة أذربيجان باكو، وذلك بحسب ما نشره موقع «الشرق» للأخبار.

ويندرج هذا الاجتماع الذي تستضيفه أذربيجان بحكم رئاستها للحركة، ضمن اللقاءات الدورية التي تهدف لتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، حول مختلف القضايا المطروحة على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وفي عام 2016، أعلن السودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، رداً على اقتحام محتجين للسفارة السعودية في طهران، والقنصلية السعودية في مشهد.