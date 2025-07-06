نائب محافظ الإسماعيلية يناقش تحديث المخطط الاستراتيجي للمدينة

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا مع مسئولي هيئة التخطيط العمراني والجهات المعنية لمناقشة آليات تحقيق المخطط الاستراتيجي التنموي لمدينة الاسماعيلية وصياغة رؤية واقعية وشاملة تستجيب للاحتياجات الفعلية لمختلف القطاعات، بما يضمن تطوير خطة متكاملة أكثر فعالية تعكس طموحات المدينة وسكانها.

تضمن الاجتماع مناقشة عدة منهجية العمل بمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الإسماعيلية والدراسات التي أجريت على الوضع الراهن، رصد الأنشطة الاقتصادية والتغيرات التي حدثت في استعمالات الأراضي وخريطة ملكيات الأراضي الحالية، التطور العمراني والنسيج العمراني بالمدينة، الدراسات البيئية والطبيعية والتحديات التي تقابل التوسع العمراني بالمدينة.

وشهد الاجتماع طرح الرؤية التنموية المقترحة للمدينة حتى 2035، بما يحقق الاحتياجات الفعلية لها باعتبارها أحد أهم المدن الحضرية بالمحافظة.

وتتولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار تكليف الدولة للهيئة بإعداد وتحديث المخططات الاستراتيجية العامة للمدن المصرية، طبقًا للقانون، على أن يجرى تحديث ومراجعة المخطط الاستراتيجي العام للمدينة كل 5 سنوات لمواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية، العمرانية، الاجتماعية، البيئية والأوضاع المحلية.