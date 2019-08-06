النيابة الإدارية: إحالة مدير إدارة تعليمية للمحاكمة التأديبية لتزويره شهادة دكتوراة

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة مدير إدارة التنسيق ومتابعة تقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقًا -وحاليًا بإدارة النزهة التعليمية بالقاهرة- للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تزوير شهادة دكتوراه منسوب صدورها لكلية التربية جامعة عين شمس واستعماله تلك الشهادة بأن قدمها لجهة عمله.

تلقت النيابة الإدارية شكوى بقيام مدير إدارة التنسيق وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة باصطناع شهادة منسوب صدورها لكلية التربية بجامعة عين شمس متضمنه حصوله على درجة الدكتوراه وذلك على خلاف الحقيقة.

كشفت التحقيقات عن اشتراك المتهم في اصطناع شهادة منسوب صدورها لكلية التربية جامعة عين شمس والمتضمنة حصوله على درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم التربوية قسم مناهج وطرق التدريس واصطناع ما يفيد توثيقها بمكتب توثيق وزارة الخارجية بالميريلاند، واستعمال الشهادة محل التحقيق فيما زورت من أجله وذلك بأن قدمها لجهة عمله للاعتداد بما أثبت بها على خلاف الحقيقة.

قامت النيابة بإرسال أصل الشهادة إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير وذلك لإجراء المضاهاة عليها والوقوف على صحة التوقيعات المنسوبة للموقعين عليها وكذا بيان صحة الأختام المذيل بها الشهادة المطعون عليها والوقوف على ما إذا كانت بصمة الأختام الثابتة على الشهادة صحيحة من عدمه، حيث أكدت أن الشهادة مزورة بما عليها من عبارات وبصمات وأختام شعار الجمهورية منسوبة إلى كلية التربية وإدارة الجامعة المذكورة وكذلك الأختام الثابتة على ظهر الشهادات المنسوبة إلى مكتب تصديقات وزارة الخارجية وجميع التوقيعات المنسوبة للمختصين بالجامعة الثابتة بالشهادة، كما أن الموظف المختص بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية بالميريلاند لم يحرر التوقيع المنسوب إليه والثابت بظهر الشهادة أنفة الذكر.