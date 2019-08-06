بدء تحقيقات في واقعة إطلاق أعيرة نارية في حفل بألمانيا للاشتباه في وجود دوافع سياسية

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أعلن الادعاء العام الألماني بمدينة شتوتجارت جنوبي البلاد أنه من المحتمل أن تكون هناك دوافع سياسية وراء إطلاق أعيرة نارية في حفل أقيم في مدينة أولم، وأنه تم بدء تحقيقات على خلفية ذلك.

وقال متحدث باسم الادعاء أمس الاثنين: "نحقق في شبهات مختلفة"، ولم يذكر تفاصيل أخرى.

يذكر أن رجلا مسلحا ببندقية هواء مضغوط وسكين أطلق عيارين ناريين على رجل (51 عاما) كان موجود بالاحتفال، ما تسبب في إصابة الرجل بجروح بسيطة.

وبحسب الادعاء العام، كانت مجموعة من المحتفلين أفارقة، ولكن المتحدث أحجم عن ذكر أية تفاصيل عن جنسياتهم.

وكانت إذاعة جنوب غربي ألمانيا (إس دابليو أر) ذكرت أنباء عن بدء تحقيقات على خلفية هذا الحادث من قبل.

يذكر أن المهاجم المزعوم أعرب عن استيائه من شدة الصوت الناتج عن الاحتفال، وبعد إطلاق الأعيرة النارية، استطاع الضيوف التغلب على الرجل (المهاجم) الذي كان مخمورا.

وقام أفراد الشرطة بتفتيش شقة هذا الرجل، وصادروا منجلا وقوس رمي وأسلحة أخرى.

ويتم التحقيق حاليا ضد الرجل (50 عاما) على خلفية الاشتباه في إلحاق إصابة جسمانية خطيرة.

وأعلن الادعاء العام أنه يعتزم حاليا استجواب الرجل للاستفسار منه عن دافعه، ويعتزم الادعاء التحدث مع شهود عيان أيضا.