الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، 25 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في بلدة عصيرة الشمالية في محافظة نابلس، إذ جرى اعتقال عشرة مواطنين فيها.

وقال نادي الأسير، في بيان اليوم، إن 11 مواطنا اعتقلتهم قوات الاحتلال من محافظة نابلس، و3 من كل من الخليل، وجنين، وبيت لحم، ومن بلدة العيزرية بالقدس، و2 من محافظة أريحا، ومواطنًا واحدًا من محافظة طولكرم.

من جهة أخرى، سيطرت حالة من التوتر وعدم الاستقرار على أسرى معتقل "عوفر" الإسرائيلي منذ ثلاثة أيام، وذلك بعد اقتحام عدة أقسام في السجن بوحدات القمع والاعتداء على الأسرى بالضرب والعزل.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن الأسرى لم يخرجوا من غرفهم منذ ثلاثة أيام إلا للاستحمام والعودة للغرف، وأن الأسرى أعادوا جميع وجبات الطعام، وأن حالة التوتر ما زالت مستمرة.

ولفتت إلى أن هناك عدة إصابات في صفوف الأسرى عقب عملية القمع والاعتداء على الأسرى وأقسام الأسرى الأشبال من قبل قوات "المتسادا" الأحد الماضي.

وأوضحت أن هناك مشاورات بين الهيئات التنظيمية للأسرى داخل المعتقل حيال عملية القمع والاعتداء التي جرت بحق الأسرى، ونقل وعزل عدد من أعضاء الهيئات التنظيمية في المعتقل.