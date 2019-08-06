رئيس بعثة الحج السياحي: الحالة الصحية لكافة حجاج وزارة السياحة «جيدة»

أكد مجدي شلبي ، رئيس البعثة الرسمية للحج السياحي، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الحالة الصحية لكافة حجاج وزارة السياحة بصحة جيدة وطيبة ؛ مشيرا إلى أن البعثة تعمل على توفير كافة سبل الراحة للتسهيل على الحجاج.

وأضاف في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن أعضاء البعثة يقومون بالمرور على الحجاج المتواجدين في مكة "المكرمة " والمدينة "المنورة " للاطمئنان عليهم ، والتأكد من توفر جميع الإجراءات التي تساعد الحجاج لإتمام شعائر الحج بسهولة ويسر.

وأشار إلى عدم وجود أي حالات "فقد" بين الحجاج تم تسجيلها حتى الآن، وذلك لوجود لجنة متخصصة تتبع البعثة الرسمية لوزارة السياحة مخصصة في متابعة حالات "الفقد " لحجاج السياحة، والتعامل الفوري مع أي حالة ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتى توصيلهم إلى مقر إقامتهم.

وأوضح أن مندوبي الشركات السياحية متواجدون مع الحجاج سواء في مكة أو المدينة؛ لافتا إلى أن إجمالي عدد حجاج " الحج السياحي " المتواجدين في السعودية الآن يبلغ 35 ألفا ، و257 حاجا، بينهم 28 ألفا و855 حاجا في مكة "المكرمة " على أن يكتمل وصول الحجاج غدا الأربعاء ليصبح العدد 36 ألف حاج سياحي.

وأكد وجود تنسيق مستمر مع البعثة الطبية المصرية ، خاصة بعد افتتاح عيادتين للبعثة الطبية لتقديم الخدمة الطبية لحجاج وزارة السياحة، بمكة ، تضم فرقا طبية ووقائية تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، وعقد ندوات تثقيفية ، وزيارات توعوية لغرف الحجاج لرفع وعيهم الصحي، وتوزيع مطويات وكتب إرشادية، و"ماسكات " للوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس خلال موسم الحج، ولصق ملصقات إرشادية بأماكن العيادات بمحيط المربعات السكانية لحجاج وزارة السياحة.

وقال إن شركات السياحة بدأت استلام الخيام التي سيتم تفويج حجاج السياحة إليها في منى وعرفات ، للاطمئنان على المساحات المحددة، والشروط المخصصة لكل خيمة، حتى يتم إجراء المعاينة من قبل أعضاء البعثة الرسمية، لافتا إلى وصول الوعاظ التابعين لوزارة الأوقاف، على أن يتم توزيعهم على الأماكن الأكثر كثافة، خاصة بين حجاج البر والحج الاقتصادي.