محافظ سوهاج يعزي أسر شهداء حادث «المنيل» الإرهابي

نعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، ببالغ الحزن والأسى شهداء حادث "المنيل" الإرهابي، الذي وقع مساء أمس أمام معهد الأورام، بمنطقة المنيل بالقاهرة.

وتقدم محافظ سوهاج بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين الشفاء العاجل.

وقال محافظ سوهاج: "الإرهاب لا دين له، والعمليات الإرهابية لن تزيد الجيش المصري والشرطة وجموع الشعب إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره"، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية، وجيشه العظيم، وشرطة بلاده لحفظ أمن واستقرار الوطن الغالي.