 حميدتي: «الانتقالي السوداني» لم يكن سببا في تأخر الاتفاق على الإعلان الدستوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حميدتي: «الانتقالي السوداني» لم يكن سببا في تأخر الاتفاق على الإعلان الدستوري

نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)
نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 11:00 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 11:00 ص

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن المجلس العسكري لم يكن سببا في تأخر الاتفاق على وثيقة "الإعلان الدستوري"، التي وقعها أول أمس بالأحرف الأولى، مع قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وقال دقلو - في حفل تخريج عدد من أفراد قوات "الدعم السريع" في معهد الاستخبارات - إن الاتفاق حفظ حقوق الجميع بمن فيهم "أهل الهامش والأطراف"، وكل الولايات التي تُعاني التهميش.

وأضاف قائد قوات "الدعم السريع" أن "أصحاب أجندة سعوا لئلا يتم الاتفاق، حيث إن الفوضى التي حدثت كان مخططا لها"، مؤكدا أن القوات النظامية لم تطلق رصاصة واحدة، وأنها تحلت بالحكمة في التعامل مع المخطط الذي يستهدف نسف الاستقرار.

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