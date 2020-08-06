رومانيا تشير إلى مساحة لتخفيف السياسات المالية عن طريق الاحتياطي

صرح أحد أعضاء البنك المركزي الروماني بأن البلاد لديها مساحة لتخفيف سياستها النقدية بدرجة أكبر ومساعدة الاقتصاد الذي تضرر جراء فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال خفض الحد الأدنى في متطلبات الاحتياطي، بدلا من إجراء مزيد من خفض سعر الفائدة الرئيسي.



وقال كريستيان بوبا عضو مجلس إدارة البنك المركزي في مؤتمر عبر الإنترنت اليوم الخميس إنه بعد خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 5ر1 % وهي نسبة قياسية متدنية أمس الأربعاء، تحتاج محددات سعر الفائدة إلى "دراسة بعناية" المزيد من عمليات الخفض لتجنب الأثر السلبي المحتمل على المدخرات والعملة.



وتتخذ الدولة المطلة على البحر الأسود نهجا أكثر حذرا خاص بالسياسات النقدية من أجزاء أخرى بشرق الاتحاد الأوروبي حيث جرى خفض معدلات الفائدة لما يقرب من الصفر. ومن المحتمل أن يكون إجمالي الناتج المحلي الأوكراني تراجع لأكثر مستوى جرى تسجيله في الربع الثاني، فيما يشرع البنك المركزي في برنامج تسهيل كمي غير مسبوق لمواجهة الصفعة، حسبما جاء على موقع وكالة بلومبرج للأنباء.