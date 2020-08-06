أفادت فضائية العربية الحدث، في نبأ عاجل منذ قليل، عن تواكب تظاهرة في محيط البرلمان اللبناني، احتجاجًا على انفجار مرفأ بيروت.

وأشارت إلى اشتباكات قائمة بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تطلق الغاز المسيل للدموع، لمحاولة تفريقهم.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 137 شهيدًا ونحو خمسة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.