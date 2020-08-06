ألمانيا ترسل فريق استطلاع تابع للجيش إلى بيروت

انطلق فريق استطلاع تابع للجيش الألماني إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الخميس لبحث إمكانية سبل المساعدة بعد الانفجار المروع الذي شهدته العاصمة اللبنانية أول أمس الثلاثاء.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، انطلقت الطائرة وعلى متنها خبراء من الخدمة الصحية التابعة للقوات الألمانية صباح اليوم من مطار كولونيا/فان.

ومن شأن هذه المجموعة أن تستوضح الطريقة التي يمكن للجيش الألماني تقديم المساعدة من خلالها بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت.

يشار إلى أنه تم وضع الطائرة من طراز "آيرباص إيه 310 ميد إيفاك" التابعة للجيش الألماني في وضع الاستعداد، وهي "وحدة عناية مركزة طائرة" مجهزة لنقل المصابين بإصابات خطيرة متمركزة في مطار كولونيا/فان العسكري. كما انطلق الطراد "لودفيجسهافن أم راين" صباح اليوم من قبرص إلى بيروت.

يشار إلى أن الطراد "لودفيجسهافن أم راين" يشارك في المهمة الجارية التي تقوم بها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" وتتمركز في الأساس في قبرص.