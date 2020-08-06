وزير الصحة الألماني يدعو إلى استمرار «اليقظة» بسبب ارتفاع حالات كورونا

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان المواطنين في بلاده إلى الالتزام بقواعد النظافة الصحية في ظل عودة أعداد الإصابات بكورونا إلى الزيادة.



وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس:" لنبقى يقظين، ولنلتزم بالقواعد"، محذرا من أن الفيروس ينتشر عندما تسنح له الفرصة غير مبال بفترة العطلة.



وأعرب شبان عن اعتقاده بأن الحفاظ على مسافة التباعد وارتداء الكمامة وغسل اليدين " ثمن ضئيل" إذا كان لدى أحد تشكك في مدى السرعة التي يمكن أن تنتشر بها الجائحة.



وأضاف شبان أن ما تم معايشته في الوقت الراهن هو حالات تفش صغيرة في احتفالات عائلية أو في أماكن عمل " والجائحة لم تنته بعد".



ومع اقتراب العطلة الصيفية من الانتهاء وعودة المصطافين، حذر شبان من خطر استمرار أعداد الإصابات في الارتفاع.



وقال شبان إنه لا يعول على الحجة القائلة إن من يمكنه تحمل عبء القيام بعطلة، يمكنه أيضا تحمل عبء الاختبار الذي سيتم بعدها، مشيرا إلى أن هذا سيثير الشكوك حول نظام التأمين الصحي التضامني "ونحن لا نعيش في أوقات عادية".



ووجه شبان حديثه إلى المواطنين الرافضين لتدابير مكافحة كورونا قائلا إن الحرية تعني دائما المسؤولية أيضا حيال الذات والآخرين.



تجدر الإشارة إلى أن معهد روبرت كوخ سجل أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بكورونا في غضون 24 ساعة وذلك لأول مرة في ألمانيا منذ ثلاثة أشهر، حيث سجلت مكاتب الصحة في البلاد 1045 حالة إصابة جديدة.



وكانت آخر مرة تتخطى فيها الإصابات الجديدة حاجز الـ1000 حالة في السابع من مايو الماضي.