الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلب دخول المحطة الأوكرانية التي تعرضت للقصف

تضغط الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى من أجل الوصول إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا بعد قصفها.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في بيان اليوم السبت، إن هجوم أمس الجمعة "يسلط الضوء على التهديد الحقيقي لكارثة نووية يمكن أن تهدد الصحة العامة والبيئة في أوكرانيا وخارجها".

وأوضح جروسي أن الأضرار حدثت في الموقع، لكن المفاعلات كانت سليمة ولم يتسرب أي نشاط إشعاعي، مضيفا أن زيارة فريق من الوكالة للموقع من شأنها أن تساعد في تحقيق الاستقرار في السلامة النووية بالمحطة وتقديم معلومات مستقلة عن حالتها.

ودعا أوكرانيا وروسيا إلى جعل مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ممكنة في نهاية المطاف بالتعاون المشترك في هذا الصدد.

وبينما ألقت موسكو باللائمة على القوات الأوكرانية في قصف المحطة، قالت كييف إن الروس قصفوا المنطقة بأنفسهم.