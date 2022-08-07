شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مساء اليوم، بين وزير الخارجية الأردني والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند؛ لبحث الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء التصعيد.

وقال الصفدي "إن استمرار العدوان يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه".. مؤكدا أهمية منع أي تحركات استفزازية في المسجد الأقصى المبارك غداً، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم ضرورةً للحيلولة دون مزيد من التصعيد.