قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التظلم في نتيجة الثانوية العامة حق لكل الطلاب، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن احتمال الخطأ في التصحيح الإلكتروني «شبه منعدم».

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت: «احتمال إن التظلم يجيب نتيجة نصف في المئة أو أقل، العام الماضي لم يحصل طالب على درجات من التظلم، والتظلم لن يأتِ بنتيجة لو تعاملنا معه بمنطق الثانوية العامة القديمة».

وناشد الطلاب التظلم في نتيجة المواد، إذا كانوا متأكدين من وجود خطأ ما، وعدم اللجوء إليه لمجرد الشك، موضحًا أن باب التظلمات مفتوح أمام الطلاب، اعتبارًا من الاثنين المقبل، على رابط النتيجة الإلكتروني.

وأوضح وزير التعليم، أن الطالب يتقدم للتظلم ويدفع رسومه إلكترونيًا، متابعًا: «بعدها نرسل للطالب نستدعيه لو يرغب في رؤية ورقة الإجابة ويصححها لنفسه».

وتوجه بنصيحة للطلاب الذين يخوضون امتحانات الدور الثاني: «أدعوهم إلى الالتزام بما قلناه في السابق وعدم الاعتماد على فكرة الدروس؛ لأنها تؤدي إلى مشكلات، هناك مواد ومراجعات على بنك المعرفة وحصص مصر ومدرستنا، أقرب ما يكون إلى الامتحان، والاعتماد عليهم يأتي بنتيجة أفضل».