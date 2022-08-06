رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في ميناء دمياط 41499 طنا

استقبل ميناء دمياط، 10 سفن متنوعة، بينما غادرته 12 سفينة، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 30 سفينة.

وأوضح بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15516 طن، تشتمل على 900 طن يوريا، و4000 طن مولاس، و130 طن أسمنت، و2300 طن علف بنجر، و8186 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27864 طن، تشتمل على 5270 طن ابلاكاش، و6667 طن ذرة، و8000 طن صويا، و2870 خشب زان، و4807 طن حديد، و250 طن خردة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 431 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 15 حاوية مكافئة في حين بلغ الحاويات الترانزيت 44 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 41499 طنا.

بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 211973 طنا، كما غادرة قطار بحمولة إجمالية 1379 طن قمح متجه إلى صوامع بنى سيف، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 2327 شاحنة.