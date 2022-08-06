 مصرع شخص في حادث تصادم سيارة بدراجته البخارية في أطفيح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخص في حادث تصادم سيارة بدراجته البخارية في أطفيح

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 6 أغسطس 2022 - 11:06 م | آخر تحديث: السبت 6 أغسطس 2022 - 11:06 م

لقى شخص مصرعه، إثر حادث تصادم سيارة بدراجته البخارية، بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وفاة شخص يبلغ من العمر 29 عامًا متاثرا بجراحه، نتيجة اصطدام سيارة بدراجته البخارية، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكنت القوات من القبض على سائق السيارة واقتياده إلى ديوان المركز.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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