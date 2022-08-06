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تنطلق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان فنون الأداء على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون في السابعة مساء غد الأحد، وتحمل دورة المهرجان الذي ينظمه المعهد العالي للفنون الشعبية بالأكاديمية اسم الفنان المسرحي الراحل عبد الرحمن الشافعي، وتستمر عروضه حتى 16 أغسطس الجاري.

وأكد الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد، أن المهرجان يقوم على نشاط طلاب المعهد في الأقسام المختلفة؛ ويعكس ملكات الطلاب في التمثيل والغناء والإخراج والتشكيل وقدرتهم على توظيف عناصر التراث الشعبي المصري في الأداء، حيث يقوم على خصوصية المعهد من ناحية وإبداعات الطلاب من ناحية أخرى.

وأضاف أن إدارة الأكاديمية برئاسة الدكتورة غادة جبارة، وفرت جميع الإمكانيات لنجاح هذا المهرجان الذي تحول إلى نشاط سنوي دوري يعبر فيه الطلاب عن ملكاتهم الإبداعية.

وأشار إلى أن إدارة معهد الفنون الشعبية شكلت فريق عمل من أساتذته للإشراف على المهرجان، ويضم كلا من الدكتورة سمر سعيد وكيل المعهد، والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية.

ويقدم المهرجان خمسة عروض مسرحية تم اختيارها من خلال لجنة مشاهدة متخصصة من كل من الناقد محمد الروبي، والدكتورة أميرة الشوادفي، وأسامة فوزي، وفادي نشأت.

وتضم قائمة العروض المشاركة في المهرجان "سمعون" لعلي كمال، "من لحم وخشب" لمحمد مصطفى؛ "الجبانة" لعبد الرحمن طارق؛ "استغماية" لحسن علي؛ و"بدارة" لعبد الله طيرة.

فيما تشكلت لجنة تحكيم المهرجان من الدكتور مصطفى سليم؛ والدكتورة رانيا يحي؛ والدكتور محمود صدقي؛ والفنان أشرف فايق؛ والموسيقار هاني شنودة؛ والفنان محمد الصغير، والتي ستعلن النتائج في حفل الختام.

ويقوم على تنظيم إدارة المهرجان فريق من طلاب المعهد تحت إشراف شهاب خالد ومحمد الحوفي رئيس الاتحاد بالمعهد، ويقوم بإخراج حفلي الافتتاح والختام محمد شاكر.