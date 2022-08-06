سنغافورة تسجل حالتي إصابة بجدري القرود

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سجلت سنغافورة، الجمعة، إصابتين محليتين جديدتين بجدري القرود، من بينهما أول حالة ترتبط بعدوى محلية .

وذكرت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية نقلا عن تحديث على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، أن الحالة ذات العدوى المحلية هي لرجل "54 عاما" كان على اختلاط بالحالة رقم 13، وهي لرجل "33 عاما" تأكد تشخيصه بالمرض الثلاثاء الماضي.

وكانت الحالة الجديدة الأخرى اليوم الجمعة لرجل "25 عاما" لكنها غير مرتبطة بحالات أخرى. ويعتبر أصغر حالة إصابة بجدري القرود.

في المجمل، تم تأكيد 15 حالة إصابة بجدري القرود في سنغافورة، منها 10 حالات محلية.

وجاءت الحالات الخمس المتبقية من الخارج إذ أن أصحابها لهم تاريخ في السفر في الآونة الأخيرة إلى استراليا وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا.