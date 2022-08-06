 زينب أكرم الأولى أدبي بالثانوية: أنا متفوقة منذ طفولتي وأريد الالتحاق بالحقوق أو الألسن - بوابة الشروق
السبت 6 أغسطس 2022 2:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

زينب أكرم الأولى أدبي بالثانوية: أنا متفوقة منذ طفولتي وأريد الالتحاق بالحقوق أو الألسن

مصطفى فرغلي:
نشر في: السبت 6 أغسطس 2022 - 2:12 م | آخر تحديث: السبت 6 أغسطس 2022 - 2:12 م

فرحة عارمة بمنزل الطالبة زينب أكرم حسن، من مدرسة أم المؤمنين الثانوية بالفيوم، الحاصلة على المركز الأول جمهوري فى الثانوية العامة شعبة أدبى، بمجموع 378 درجة.

"كنت متوقعة الحصول على مجموع عال، لكن لم أتوقع أن أكون الأولى على مستوى الجمهورية"، بهذه الكلمات أعربت الطالبة زينب أكرم حسن، عن سعادتها، قائلة إنها متفوقة دراسيا منذ الطفولة، وكانت تذاكر دروسها باستمرار.

وأكدت أن طموحها أن تلتحق بكلية الألسن لتعلم اللغات لمعرفة الثقافات المختلفة، أو كلية الحقوق للإلمام بالقوانين.

ومن جانبه، قال أكرم حسن حميدة، والد الطالبة، موظف بالكهرباء مقيم بمدينة الفيوم: "شكرت ربنا سبحانه وتعالى على تفوق نجلتي"، مؤكدا أنها كانت تستذكر دروسها لأكثر من 10 ساعات يومياً، وكانت تتحدى الظروف الجوية الممطرة في فصل الشتاء وتذهب إلى المدرسة لتلقي الدروس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك