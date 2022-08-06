زينب أكرم الأولى أدبي بالثانوية: أنا متفوقة منذ طفولتي وأريد الالتحاق بالحقوق أو الألسن

فرحة عارمة بمنزل الطالبة زينب أكرم حسن، من مدرسة أم المؤمنين الثانوية بالفيوم، الحاصلة على المركز الأول جمهوري فى الثانوية العامة شعبة أدبى، بمجموع 378 درجة.

"كنت متوقعة الحصول على مجموع عال، لكن لم أتوقع أن أكون الأولى على مستوى الجمهورية"، بهذه الكلمات أعربت الطالبة زينب أكرم حسن، عن سعادتها، قائلة إنها متفوقة دراسيا منذ الطفولة، وكانت تذاكر دروسها باستمرار.

وأكدت أن طموحها أن تلتحق بكلية الألسن لتعلم اللغات لمعرفة الثقافات المختلفة، أو كلية الحقوق للإلمام بالقوانين.

ومن جانبه، قال أكرم حسن حميدة، والد الطالبة، موظف بالكهرباء مقيم بمدينة الفيوم: "شكرت ربنا سبحانه وتعالى على تفوق نجلتي"، مؤكدا أنها كانت تستذكر دروسها لأكثر من 10 ساعات يومياً، وكانت تتحدى الظروف الجوية الممطرة في فصل الشتاء وتذهب إلى المدرسة لتلقي الدروس.