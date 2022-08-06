فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات اليوم

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة اليوم السبت من التدريبات بعد الفوز على الجونة في الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء المقاصة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

وحقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على الجونة برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد خالد بشارة في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع أبناء ميت عقبة رصيدهم إلى 69 نقطة يتصدر بهم مسابقة الدوري