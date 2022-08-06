انتشرت صور تُظهر عدد من الأطفال الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة الذي تحاصره قوات الاحتلال منذ 15 عاما على التوالي.

صور| تغطية صحفية: "إصاباتٌ في صفوف الأطفال جرّاء غارات إسرائيلية على قطاع غزة".#GazaUnderAttack pic.twitter.com/ip9vx4bcBS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 6, 2022

كما انتشرت صور أيضا تظهر خوف وذعر الأطفال الفلسطينيين إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

تغطية صحفية: خوف وذعر الأطفال الفلسطينيين إثر عــدوان الاحتلال المستمر على قطاع #غزة. pic.twitter.com/WNImYkx8Q0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 6, 2022

كما بث ناشطون فلسطينيون ووسائل إعلام، لقطات أظهرت لحظات عدة إصابات جرّاء قصف الاحتلال في بيت حانون، في إطار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مقطع الفيديو الذي لا تتخطى مدته 17 ثانية، أظهر سيارة إسعاف، ينقل إلى عدد من الجرحى الذين أصيبوا في قصف إسرائيلي ضمن العدوان المستمر منذ أمس الجمعة.

تغطية صحفية: "لحظة نقل عدة إصابات جرّاء قصف الاحتلال في بيت حانون".#GazaUnderAttack pic.twitter.com/PBn5803gw9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 6, 2022

في السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتقاء 15 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي الذي دخل يومه الثاني، فضلا عن أكثر من 150 جريحا.

وصرح الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن الطواقم الصحية تعمل وفقا للإمكانيات المتاحة والمحدودة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على القطاع، وسط 40% نقص في الأدوية و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحضيرات لعملية جوية على غزة قد تستغرق أسبوعا، وقال إنه لا مفاوضات حاليا مع حركة الجهاد الإسلامي بشأن وقف لإطلاق النار.

كما تحدث جيش الاحتلال عن أن مروحيات حربية وجنودا من وحدة ماغلان قصفت أربعة مواقع عسكرية لحركة الجهاد في قطاع غزة.

وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت اليوم السبت، مواصلة ما أسمتها "العملية العسكرية"، في إشارة إلى العدوان على القطاع.

وقالت وكالات أنباء، إن وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس أجرى تقييما للوضع صباح اليوم السبت بمشاركة رئيس الأركان، ومدير عام وزارة الأمن، ورئيس شعبة الاستخبارات أمان، ورئيس شعبة العمليات، ومنسق عمليات الحكومة، ورئيس الشعبة الأمنية - السياسية في وزارة الأمن.

وتزعم قوات الاحتلال أن "العملية التي تشنها على قطاع غزة تستهدف مواقع وقيادات من حركة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي"، إلا أن لقطات عديدة أظهرت أن العدوان يستهدف مدنيين على صعيد واسع.