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ختم محمود الخطيب، رئيس الأهلي كلمته لجماهير الفريق الأحمر برسائل خاصة لكل من يحاول هدم في قواعد الأهلي.

وقال محمود الخطيب خلال الكلمة: «الاهلي ليس للبيع الأهلي ملك جماهيره واعضاءه».

واضاف: «هناك من يتحدث عن الأهلي أكثر مما يتحدث عن ناديه وأعتقد أن لو هناك تحالف ضد الأهلي ستكون الجماهير الداعم الأول لنا».

وأكمل الخطيب: «جماهير الأهلي انتم الحصن والأمان والسبب الرئيسي في الانتصارات والظهر والسند في الإخفاقات».

وأتم: «لا أحد يزايد على وطنية الأهلي لأن نشأته في الأساس كانت وطنية وهذا التوقيت في حاجة لتكاتف الجماهير».