ختم محمود الخطيب، رئيس الأهلي كلمته لجماهير الفريق الأحمر برسائل خاصة لكل من يحاول هدم في قواعد الأهلي.
وقال محمود الخطيب خلال الكلمة: «الاهلي ليس للبيع الأهلي ملك جماهيره واعضاءه».
واضاف: «هناك من يتحدث عن الأهلي أكثر مما يتحدث عن ناديه وأعتقد أن لو هناك تحالف ضد الأهلي ستكون الجماهير الداعم الأول لنا».
وأكمل الخطيب: «جماهير الأهلي انتم الحصن والأمان والسبب الرئيسي في الانتصارات والظهر والسند في الإخفاقات».
وأتم: «لا أحد يزايد على وطنية الأهلي لأن نشأته في الأساس كانت وطنية وهذا التوقيت في حاجة لتكاتف الجماهير».