 الأهلي ليس للبيع ولا أحد يزايد على وطنيته.. رسائل خاصة من الخطيب للمتربصين - بوابة الشروق
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الأهلي ليس للبيع ولا أحد يزايد على وطنيته.. رسائل خاصة من الخطيب للمتربصين

محمد جلال
نشر في: السبت 6 أغسطس 2022 - 11:05 م | آخر تحديث: السبت 6 أغسطس 2022 - 11:09 م

ختم محمود الخطيب، رئيس الأهلي كلمته لجماهير الفريق الأحمر برسائل خاصة لكل من يحاول هدم في قواعد الأهلي.

وقال محمود الخطيب خلال الكلمة: «الاهلي ليس للبيع الأهلي ملك جماهيره واعضاءه».

واضاف: «هناك من يتحدث عن الأهلي أكثر مما يتحدث عن ناديه وأعتقد أن لو هناك تحالف ضد الأهلي ستكون الجماهير الداعم الأول لنا».

وأكمل الخطيب: «جماهير الأهلي انتم الحصن والأمان والسبب الرئيسي في الانتصارات والظهر والسند في الإخفاقات».

وأتم: «لا أحد يزايد على وطنية الأهلي لأن نشأته في الأساس كانت وطنية وهذا التوقيت في حاجة لتكاتف الجماهير».


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