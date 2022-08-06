الجزائر: تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية

أكدت الجزائر أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها.



ونقلت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان أصدرته، اليوم السبت - رد سفيرها لدى بكين حسن ربيعي على استفسارات الصحافة الصينية حول تطورات قضية تايوان، والتي قال فيها "إن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها، وهذا منصوص عليه صراحة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 لعام 1971".



وذكر السفير الجزائري أن 181 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 على أساس مبدأ الصين الواحدة.. مضيفا أن مبدأ الصين واحدة يحظى بإجماع عالمي في المجتمع الدولي، وقاعدة أساسية تحكم العلاقات الدولية.