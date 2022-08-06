مؤشرات أولية للتنسيق: 92% حد أدنى لكليات الطب و91% للأسنان و88% للعلاج الطبيعي والصيدلة

80% حد أدنى للهندسة و75% حد أدنى للحاسبات والذكاء الاصطناعي.. و83% للاقتصاد والعلوم السياسية أدبي

كشفت المؤشرات الأولية والإحصائيات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022 عن تقارب كبير في نسب وأعداد الناجحين في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، خصوصًا في شرائح مجاميع الطلاب الحاصلين على مجاميع تقع ما بين 100% و90%.

وفي شعبة العلمي علوم حصل 18525 طالبا على مجموع أعلى من 90%، وبحسب الإحصائيات الأولية فإنه من المتوقع ألا يقل الحد الأدنى لكليات الطب البشري عن 92% و91% لكليات طب الأسنان و88% للصيدلة والعلاج الطبيعي، علما بأن قطاع كليات العلوم الصحية تستوعب أقل من 45 ألف طالب وطالبة متضمنًا أيضًا طلاب كليات التمريض والطب البيطري، وبالتالي فإن الحد الأدنى للقبول في القطاع لن يقل عن 84% حيث يبلغ إجمالي طلاب شعبة العلمي علوم الحاصلين على مجموع أعلى من 85% 42053 طالبا وطالبة، ومن المقرر حسم الحد الأدنى لكليات التمريض والطب البيطري في تنسيق المرحلة الثانية وليست الأولى.

وفيما يتعلق بالقطاع الهندسي حصل 15201 طالب وطالبة على مجموع اعلى من 80% وهو العدد الذي يتحمله قطاع كليات الهندسة وهو أيضًا الحد الأدنى المتوقع للقبول بكليات الهندسة، وحصل 9769 طالبا وطالبة على مجموع من 75% إلى 80% وهو يمثل الطاقة الاستيعابية لكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي وهو أيضًا حد ادنى متوقع لكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ليكون إجمالي طلاب شعبة العلمي رياضة الحاصلين على مجموع من 100% وحتى 75% 24970 طالبا وطالبة وهو ما يتحمله قطاع كليات الحاسبات والهندسات.

وفي شعبة الأدبي، بلغ إجمالي الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 85% 1781 طالبا وطالبة، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يقل يتراوح القبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية ما بين 85% و83%.

ويحسم الحد الأدنى لكليات القمة في القطاع الصحي والهندسي عقب انتهاء الطلاب من تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى، ومن المقرر أن ينطلق تنسيق المرحلة الأولى خلال الـ72 ساعة المقبلة، على أن تعلن الحدود الدنيا للتسجيل في المرحلة لطلاب شعب العلوم والرياضيات والأدبي، ويسجل الطلاب خلالها 75 رغبة.

في سياق متصل، يواصل طلاب الثانوية العامة التسجيل لاختبارات القدرات، حيث أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 155 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2022- 2023.

وأوضح عطا، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى الخميس المقبل 11 أغسطس، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأكد عادل عبد الغفار المُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.