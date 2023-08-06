زيلينسكي: روسيا قصفت أوكرانيا بوابل من الهجمات الصاروخية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا قصفت البلاد مرة أخرى بوابل من الهجمات الصاروخية.

وأوضح زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو في كييف إن صافرات الإنذارللتحديث من الهجمات الجوية دوت في جميع أنحاء البلاد، وسط ضربة استهدفت زابوريجيا صوب مصنع موتور سيش. ولم يذكر ما إذا كان المصنع قد تضرر.

ويعتبر موتور سيش أهم مصنع في أوكرانيا لمحركات الطائرات والمروحيات وتوربينات الغاز.

وقال زيلينسكي إن منطقة خميلنيتسكي تعرضت للقصف أيضا لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأضاف: "تم إسقاط بعض الصواريخ. شكرا لمقاتلي الدفاع الجوي لدينا".

ووفقا للتقرير، أطلقت روسيا مرة أخرى صواريخ كينشال وصواريخ كاليبر كروز على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن عدد الهجمات الروسية لا يهم، مضيفا: "على أي حال، لا يعطون أي شيء للعدو". وقال إن أوكرانيا ستدافع عن حريتها. وأضاف: "لن تنجح روسيا في استبدال القانون الدولي بالإرهاب أو الأزمات أو أي ترهيب".

كما أشاد باجتماع حلفاء أوكرانيا في مدينة جدة السعودية، حيث يدرسون صيغته للسلام.

وقال إن 42 دولة ممثلة من قارات مختلفة، يوحدها القانون الدولي.