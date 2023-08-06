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أزمة جديدة تهدد الزمالك بإيقاف القيد بسبب إبراهيما نداي

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 10:59 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 10:59 ص

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا جديدًا من نظيره الدولي «فيفا»، يهدد بحرمان الزمالك من القيد بسبب أزمة جديدة تخص حقوق رعاية السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق والقادم من لوزرين السويسري.

الزمالك يعاني بالفعل من أزمة في القيد بسبب المستحقات المتأخرة لصالح نادي سبورتنج لشبونة ولاعبه السابق الغاني بنيامين أتشيمبونج، كما يواجه الزمالك أزمة في قيد القائمة الأولى للموسم الجديد بسبب ضرورة دفع 15 مليون جنيهًا لاتحاد الكرة وفقًا للبروتوكول المبرم بين الطرفين لجدولة الديون على النادي، بجانب رسوم القيد الخاصة بعقد كل لاعب.

وهدد «الفيفا»، في خطابه، نادي الزمالك، بإيقاف القيد للمرة الثالثة؛ بسبب المستحقات الخاصة بحق رعاية السنغالي إبراهيما نداي.

وأشار الخطاب إلى أنه في حال عدم سداد حق رعاية إبراهيما نداي لصالح ناديه الأسبق وادي دجلة، والبالغ قيمتها 7 آلاف يورو، حيث تبلغ قيمة الرعاية كاملة 14 ألف يورو، سدد الزمالك نصفها فقط.

وتعد هذه المرة الثالثة خلال الأيام الأخيرة، التي يهدد فيها الفيفا الزمالك بمنع القيد، حال عدم سداد مستحقات متأخرة على النادي.

المرة الأولى كانت مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البالغة مليون ونصف يورو، والثانية بسبب مستحقات لاعبه السابق بنجامين أتشيمبونج، والبالغة 270 ألف دولار.


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