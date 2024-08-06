ماذا أبلغ الأمن القومي الأمريكي بايدن وهاريس عن طبيعة وموعد رد إيران وحزب الله؟

أفاد موقع أكسيوس، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس أبلغا من قبل فريق الأمن القومي أن المخابرات الأمريكية تتوقع سيناريو يتضمن موجتين من الهجمات- واحدة من حزب الله وواحدة من إيران وبعض الجماعات التابعة لها- لكن لا يزال من غير الواضح من سيهاجم أولاً وكيف سيبدو الهجوم.

وبحسب التقرير، قال مصدر أميركي: إن المعلومات الاستخبارية تشير إلى الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر لا يزال "قيد العمل والتقدم"، وأن طهران وحزب الله "يناقشان ما يريدان فعله بالضبط".

وقال مسئول أمريكي لوكالة "رويترز"، إن فريق الأمن القومي أبلغ بايدن ونائبته هاريس، أنه "من غير الواضح متى يرجح أن تشن إيران وحزب الله هجوما على إسرائيل"، و"ما هي تفاصيل الهجوم".

وفى السياق، قال مسئولون أمريكيون لصحيفة "واشنطن بوست"، إن الرد الإيراني المتوقع على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد يحدث خلال ساعات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت مشرعين أمريكيين بأن الضربات الانتقامية الإيرانية "قد تحدث الاثنين أو الثلاثاء على أقرب تقدير".

وأشارت "واشنطن بوست"، إلى أن هذه الأنباء حول التقييم الأمريكي تأتي بعد اتصال هاتفي، الأحد، بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزراء خارجية مجموعة السبع، حيث بحث بلينكن "الحاجة الملحة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية.

وفي الوقت نفسه، قال مسئول عسكري أمريكي لـ"واشنطن بوست"، إن المدمرتين "يو.إس.إس لابون" و"يو.إس.إس كول" تتجهان صوب البحر الأحمر، مع مواصلة وزارة الدفاع الأمريكية تحريك القوات لتكون أقرب إلى إسرائيل في مواجهة التهديدات الإيرانية.

وستكون السفينتان جزءًا من أسطول مكون من 12 سفينة أمريكية موجودة إما في الشرق الأوسط أو في البحر المتوسط ​​في الوقت الحالي. ومن بين تلك القطع البحرية حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"، التي تتجه صوب إسرائيل أيضًا على ما يبدو، بحسب "واشنطن بوست".