إيهاب عبد الرحمن: تحاملت على نفسي من أجل الأولمبياد

أكد إيهاب عبد الرحمن أنه تأثر كثيرا بالإصابة التي لحقت به في بداية الموسم خلال مشاركته في أولمبياد باريس 2024.

واحتل عبد الرحمن المركز الأخير في تصفيات مسابقة رمي الرمح للرجال ضمن منافسات ألعاب القوى الأولمبية، بتسجيله 72.98 مترا ليودع المنافسات.

وقال عبد الرحمن في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لقد عانيت من إصابة في المرفق في بداية الموسم وخضعت لجراحة لكنها فشلت بكل أسف، وكنت في حاجة للخضوع لجراحة جديدة لكني تحاملت على نفسي من أجل الأولمبياد".

وأضاف "كان يحذوني الأمل في تحقيق نتيجة جيدة في الأولمبياد، وقد اختفى الألم بشكل مؤقت قبل أن يعاودني، وحصلت على آذن من أجل الخضوع للعلاج بالكورتيزون لكي أتمكن من المشاركة".

وأشار "استعداداتنا لم تكن كافية للمشاركة في الأولمبياد ومنافسة أبطال العالم".

وأشاد عبد الرحمن بأداء منتخب مصر لكرة القدم للرجال الذي خسر في المربع الذهبي في أولمبياد باريس أمام فرنسا صاحبة الأرض (3-1) أمس الاثنين، وقال "اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية".

وختم عبد الرحمن حديثه بتوجيه رسالة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ، قال فيها "لا يوجد رياضي يأتي إلى الأولمبياد من أجل الخسارة أو التنزه أو المشاركة المشرفة، الجميع أتى من أجل المنافسة، لكن البعض يوفق في مهمته والبعض الآخر لا".