 فيديو.. اشتعال النيران داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية في نهاريا بعد هجوم صاروخي لحزب الله - بوابة الشروق
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فيديو.. اشتعال النيران داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية في نهاريا بعد هجوم صاروخي لحزب الله

 هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 1:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 1:44 م

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله اللبناني هاجمت ظهر اليوم الثلاثاء، قاعدة عسكرية في نهاريا.

وذكرت صحيفة «معاريف» العبرية، أن حزب الله أطلق وابلًا من الرصاص على مدينة نهاريا الواقعة شمال إسرائيل.

من جهتها، أفادت مصادر إسرائيلية بوقوع إصابتين مباشرتين خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة في منطقة نهاريا.

وقال حزب الله اللبناني إن عناصره شنوا اليوم، هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء ‏جولاني ومقر وحدة إيجوز 621 في ثكنة «شراغا» شمال عكا المحتلة، مؤكدًا أن المسيرات أصابت أهدافها بدقّة وحققت ‏إصابات مؤكدة.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «الهجوم يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على عملية ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبا».

 

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