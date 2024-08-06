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الأمريكي هوكر يحصد ذهبية سباق 1500 متر

وكالات
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 11:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 11:12 م

أحرز العداء الأمريكي كول هوكر ذهبية سباق 1500 متر في منافسات ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وحسم هوكر اللقب الأولمبي في الأمتار الأخيرة عندما تفوّق على البريطاني جوش كير، بطل العالم ووصيف بطل النسخة الأولمبية الأخيرة، والنرويجي جاكوب إنجيبريجستن حامل اللقب.

وقطع هوكر خط النهاية بزمن 3:27.65 دقائق محطما الرقم القياسي الأولمبي الذي سجله الأخير في طوكيو (3:28.32 د).

وحسم كير الفضية بزمن 3:27.79 دقائق بفارق جزء في المئة من الثانية أمام الأمريكي الآخر ياريد نوجوس (3:27.80 د) الذي استغل تراخي إنجيبريجستن وخطف البرونزية.


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