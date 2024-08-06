الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، أنه قتل قائدا في قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله"، بغارة في منطقة عبا بقضاء النبطية جنوبي لبنان.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه في وقت سابق من مساء اليوم، أغارت طائرة تابعة لسلاح الجو على منطقة عبا وقضت علي جمال الدين جواد، الذي "كان قائدا في قوة الرضوان التابعة لحزب الله".

هذا وأغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على مبنى عسكري وبنية تحتية لـ"حزب الله" في كفركلا في جنوب لبنان، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.



وأضاف الجيش الإسرائيلي: "بخصوص الإنذارات التي تم تفعيلها بين الساعات 20:38- 20:46 في منطقة الجليل الأعلى والغربي، فقد تم رصد عدة أهداف جوية اخترقت لبنان حيث تم اعتراض هدف واحد وسقط آخر في منطقة جبل ميرون دون وقوع إصابات".

من جهته، نعى "حزب الله" علي جمال الدين جواد، دون أن يطلق عليه صفة قائد، وجاء في بيان له: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي جمال الدين جواد "كربلا" مواليد عام 1987 من بلدة زبدين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".



هذا وأعلن "حزب الله" اليوم تنفيذ عمليات عدة ضد الجيش الإسرائيلي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة"، جاءت بالشكل الآتي:

- "ردا على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الصهيوني في بلدات البازورية ودير سريان وحولا، شن ‌‏مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين هجوما جويا بِسرب من المسيرات ‌‏الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إيليت، مستهدفة أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباطها وجنودها وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيهم عددا من القتلى والجرحى". ‏

- "استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:15 ‌‏من صباح اليوم الاثنين، موقع المالكية ‏بِمسيّرة هجومية انقضاضية فأصابت أهدافها بدقة".‏

- "استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎ ‌‏10:05‌‎ ‌‌‏من صباح اليوم الاثنين ثكنة راميم بقذائف ‏المدفعية".‏

- "استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏12:40‌‎ ‌‌‏من ظهر اليوم الاثنين ثكنة زرعيت بقذائف ‌‏المدفعية".‏

- "استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏12:50 ‌‌‌‏من ظهر اليوم الاثنين 05-08-2024 موقع رأس الناقورة ‏البحري بالقذائف ‏المدفعية الثقيلة".‏

- "استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏06:05 ‌‌‌‏من بعد ظهر اليوم الاثنين مرابض مدفعية ‏العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية".‏

- "استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من بعد ظهر اليوم الاثنين، ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".‏

- "ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، وخصوصا الاغتيال الذي نفذه في جبانة ‏بلدة ميس الجبل، شن مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية اليوم الاثنين هجوما جويا بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات غولاني) ‏مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة وحققت فيهم إصابات مؤكدة".

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الاثنين، إصابة ضابط وجندي بجروح متوسطة في هجمات "حزب الله" على الجليل الأعلى، وتم إجلاؤهما لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.