أوكرانيا: القوات الروسية تضرب وسط مدينة خاركيف

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وقع انفجار في خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، حيث ضربت القوات الروسية الجزء الأوسط من المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك وفقا لما نشره الحاكم العسكري لخاركيف أوليه سينييهوبوف، في منشور له على تطبيق "تليجرام"، وجاء في المنشور: "لقد ضرب المحتلون الجزء الأوسط من مدينة خاركيف".

وأضاف سينييهوبوف، أن خدمات الطوارئ هرعت إلى مكان الانفجار.

وعلى صعيد متصل، أفاد عمدة خاركيف إيجور تيريخوف، بسقوط صاروخ في منطقة سكنية ذات كثافة عالية؛ ما أدى إلى اندلاع حريق عند نقطة الاصطدام.

ويتم حاليا توضيح التقارير بشأن ما تسبب فيه الصاروخ من دمار وما خلفه من ضحايا.