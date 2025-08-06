محافظ جنوب سيناء يقرر النزول بسن الصف الأول الابتدائي إلى خمس سنوات وستة أشهر

قرر الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي من ست سنوات إلى خمس سنوات وستة أشهر للعام الدراسي الجديد 2025- 2026، وذلك بالموافقة على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بهذا الشأن.

وأكد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظ، أنه سيتم تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لاستقبال ملفات الطلاب صغار السن، وسيجري ترتيبهم تنازليا حسب السن من الأكبر إلى الأصغر، ثم يتم تنسيقهم بالمدارس التي بها أماكن شاغرة، مع الالتزام بالضوابط المرسلة للادارات التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر لمحافظ جنوب سيناء، على دعمه الكامل للعملية التعليمية، وحرصه على التيسير لأولياء الأمور.