 حريق كاليفورنيا الهائل يصبح أكبر حريق تشهده الولاية في 2025 - بوابة الشروق
الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

حريق كاليفورنيا الهائل يصبح أكبر حريق تشهده الولاية في 2025

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 11:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 11:22 م

شكل ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، تحديات جديدة لرجال الإطفاء الذين حققوا تقدما تدريجيا في مكافحة حريق غابات هائل بوسط كاليفورنيا، والذي أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، ليصبح أكبر حريق تشهده الولاية حتى الآن خلال العام الجاري.

ويهدد حريق (جيفورد) أكثر من 870 منزلا نائيا ومنشأة أخرى على الحافة الشمالية لغابة "لوس بادريس" الوطنية، حيث لم يتسع نطاقه إلا قليلا خلال الليل بعد خروجه عن السيطرة لعدة أيام.

وقال الكابتن سكوت سيفتشاك، من إدارة إطفاء مقاطعة سانتا باربرا، إن فرق الإطفاء العاملة في التضاريس شديدة الانحدار والوعرة، ستواجه اليوم الأربعاء درجات حرارة تبلغ 35درجة مئوية ،والتي شهدتها حقبة منتصف التسعينيات ، وستتجاوز 38 درجة مئوية غدا الخميس.

وأضاف سيفتشاك، اليوم الأربعاء، أن "الطقس حار، والرطوبة النسبية منخفضة، لذا نتوقع حريقا شديدا".

وقال سيفتشاك إنه لحسن الحظ، من المتوقع أن تبقى الرياح هادئة نسبيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك