حريق كاليفورنيا الهائل يصبح أكبر حريق تشهده الولاية في 2025

شكل ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، تحديات جديدة لرجال الإطفاء الذين حققوا تقدما تدريجيا في مكافحة حريق غابات هائل بوسط كاليفورنيا، والذي أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، ليصبح أكبر حريق تشهده الولاية حتى الآن خلال العام الجاري.

ويهدد حريق (جيفورد) أكثر من 870 منزلا نائيا ومنشأة أخرى على الحافة الشمالية لغابة "لوس بادريس" الوطنية، حيث لم يتسع نطاقه إلا قليلا خلال الليل بعد خروجه عن السيطرة لعدة أيام.

وقال الكابتن سكوت سيفتشاك، من إدارة إطفاء مقاطعة سانتا باربرا، إن فرق الإطفاء العاملة في التضاريس شديدة الانحدار والوعرة، ستواجه اليوم الأربعاء درجات حرارة تبلغ 35درجة مئوية ،والتي شهدتها حقبة منتصف التسعينيات ، وستتجاوز 38 درجة مئوية غدا الخميس.

وأضاف سيفتشاك، اليوم الأربعاء، أن "الطقس حار، والرطوبة النسبية منخفضة، لذا نتوقع حريقا شديدا".

وقال سيفتشاك إنه لحسن الحظ، من المتوقع أن تبقى الرياح هادئة نسبيا.