أمريكا: إغلاق جزئي لقاعدة فورت ستيوارت إثر حادث إطلاق نار

قالت متحدثة رسمية، لوكالة أسوشيتد برس(أب)، إنه تم إغلاق أجزاء من قاعدة "فورت ستيوارت" في جنوب شرق ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعد ورود بلاغ عن وجود مطلق نار نشط داخل المنشأة العسكرية الواسعة.

وتقع قاعدة فورت ستيوارت العسكرية في جنوب غرب مدينة سافانا بولاية جورجيا، وتعد أكبر قاعدة عسكرية شرق نهر المسيسيبي.

وقالت لفتنانت كولونيل أنجيل تومكو، لوكالة (أب) إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أي إصابات.

وأضافت تومكو "نقوم حاليا بتقييم الوضع، لكن يمكننا تأكيد وجود مطلق نار نشط".

ودعا منشور على صفحة قاعدة "فورت ستيوارت" العسكرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جميع الأفراد في المنطقة المغلقة إلى البقاء داخل المباني وإغلاق جميع النوافذ والأبواب وإقفالها.