إندونيسيا: مقتل 3 أشخاص إثر انقلاب قارب يقل سياحا قبالة سواحل بالي

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة أشخاص إثر انقلاب قارب سياحي كان يقل 80 شخصا قبالة سواحل بالي.

وتم التعرف على الضحايا، وهم سائحان صينيان وأحد أفراد طاقم القارب وهو إندونيسي يبلغ من العمر 23 عاما.

وقال المسؤول عن إدارة الميناء، أبريانوس هانجكي إنه تم العثور على جثته في المياه ليلا على بعد نحو 100 متر من موقع الحادث

وقال إنيومان سيداكاريا من فرق الإنقاذ المحلية إن القارب السريع "دولفين 2" كان في طريقه من جزيرة نوسا بينيدا، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا شرق الساحل الجنوبي لبالي، إلى منتجع سانور في بالي، عندما ارتطم فجأة بأرض قرب الميناء وانقلب بعد ظهر أمس الثلاثاء.

وكان معظم الركاب الـ 75 على متن القارب من السياح الأجانب، بينهم سياح من الصين وأستراليا. وأفادت تقارير بإصابة عدد من الأشخاص في الحادث.

ولم يتضح في البداية سبب انقلاب القارب.

وتتألف إندونيسيا من أكثر من 17 ألف جزيرة وتعتمد بشكل كبير على العبارات والقوارب في التنقل بين الجزر، غير أن وقوع حوادث مميتة هو أمر معتاد هناك.