محافظ القليوبية خلال جولة مسائية: لا تهاون مع الإشغالات والتعديات المخالفة بالشوارع

قاد الدكتور حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، حملة مسائية مكبرة بمدينة بنها لمتابعة مستوى الانضباط بالشوارع، ورفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين.

وأكد أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لاستعادة حق المواطن في طريق آمن ومنظم، وأنه لن يجري السماح بأي تجاوزات أو إشغالات تعطل حركة السير أو تشوه المظهر الحضاري.

واستهل المحافظ، جولته الميدانية بالمرور على شارع شرق الاستاد، إذ وجّه برفع جميع إشغالات الكافيهات، وإزالة التندات والشماسي والطاولات والكراسي المخالفة التي استغلت الأرصفة وحرم الطريق دون وجه حق

كما كلف بقطع وفصل وصلات الكهرباء المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين وتطبيقًا للقانون.

وامتدت الحملة، إلى امتداد شارع كلية التجارة، وامتداد شارع الموقف، وشارع الفحص القديم، حيث تابع المحافظ أعمال إزالة الإشغالات والتعديات، موجهًا بسرعة رفع جميع المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية، كما شملت الحملة إزالة التعديات الواقعة على حرم نهر النيل، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لأي تعديات عليها.

وأكد محافظ القليوبية، أن الحملات الميدانية ستتواصل بشكل يومي في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مشددًا على أن تطبيق القانون سيتم بكل حزم ودون استثناء، وأن أي محاولة لعودة الإشغالات أو التعديات ستُواجَه بإجراءات فورية ورادعة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير بيئة حضارية وآمنة تليق بأبناء القليوبية.

وأعلن المحافظ، أن الحملات الميدانية المكبرة مستمرة وفق خطة شاملة تستهدف جميع مدن وأحياء المحافظة، مشيرًا إلى أن الحملة ستُستكمل في حي شرق شبرا الخيمة، لمواجهة الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط إلى الشارع.

وفي ختام الحملة، أكد أن الأجهزة التنفيذية ستواصل العمل الميداني حتى القضاء على جميع المخالفات وتحقيق الانضباط الكامل بالشوارع.

جاءت الحملة بحضور المحاسب وليد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، والعميد محمود فيصل، مدير شرطة مرافق القليوبية.