السودان يسعى لإجلاء مواطنيه من مدينة بيراو في إفريقيا الوسطى

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن القنصلية السودانية في مدينة "بيراو" في جمهورية إفريقيا الوسطى، تسعى لإجلاء السودانيين فيها، إلى العاصمة بانقي، بطائرات الأمم المتحدة، بسبب اشتباكات قبلية في "بيراو"، قُتل فيها أحد العاملين المحليين بالقنصلية السودانية.

وقال السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الجمعة، إن مدينة "بيراو" في إفريقيا الوسطى (تبعد حوالي ٦٥ كيلومترًا من الحدود الجنوبية الغربية للسودان)، تشهد اشتباكات قبلية منذ يوم الجمعة الماضي، بعد مقتل أبن سلطان المدينة)". وأضاف: "أسقطت الاشتباكات عددًا كبيرًا من القتلى، وأحرقت فيها العديد من المنازل والمتاجر، وكان من بين الضحايا أحد العاملين المحليين بقنصلية السودان في بيراو، ونتيجة لهذه الأحداث لجأ المواطنون السودانيون بالمدينة إلى مباني القنصلية".

وأوضح أنه "لا تزال هناك مخاوف من تعرض هؤلاء للهجوم من إحدى المجموعتين المتقاتلتين"، لافتًا إلى أن القنصلية السودانية تعمل على إجلاء المواطنين السودانيين إلى عاصمة إفريقيا الوسطى "بانقي" بطائرات الأمم المتحدة.

وقال إن وزارة الخارجية تتابع هذه الأوضاع عن كثب عبر سفارتها في بانقي، والقنصلية العامة في بيروا، واللتين تبذلان كل ما في وسعهما لتأمين وحماية المواطنين السودانيين، بالتعاون مع سلطات إفريقيا الوسطى، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى.