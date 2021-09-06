تقرير: وزراء بريطانيون يخططون لزيارات لأمريكا في الأسابيع المقبلة

يزور عدد من السياسيين البريطانيين الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر أو في أوائل أكتوبر، بحسب تقرير لصحيفة التلجراف نقلا عن بعض الدبلوماسيين الذين لم تحددهم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن خطط الزيارات تشمل رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزراء الخارجية دومينيك راب والداخلية بريتي باتيل والخزانة ريشي سوناك، وأعضاء آخرين في مجلس الوزراء سوف يسافرون إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات ومؤتمرات.

وينظر إلى الزيارات على أنها مفيدة في تحسين العلاقات مع النظراء الأمريكيين بعد انسحاب القوات من أفغانستان، بحسب التقرير.

ومن المتوقع أن يلقي جونسون كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الأسبوع الذي يبدأ في 20 سبتمبر.

ومن المقرر أن تجري باتيل محادثات بشأن تبادل البيانات، بينما من المتوقع أن يكون سوناك في واشنطن في منتصف أكتوبر لحضور الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.