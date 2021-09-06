يقدم أوركسترا أوبرا القاهرة حفلًا بقيادة المايسترو ناير ناجي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في الثامنة من مساء الأحد المقبل، بمشاركة السوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم، ومصاحبة كورال أوبرا القاهرة.

ويتضمن برنامج الحفل عزف مجموعة من الأعمال الأوركسترالية العالمية لمؤلفين مثل تشايكوفسكي وفيردي وبوتشيني.

وتغني أميرة مجموعة من الأعمال الأوبرالية، ومنها مقطوعة كتبها المؤلف الموسيقي الروسي راينولد جليير خصيصا لصوت السوبرانو، أعلى طبقة في الصوت النسائي، وهو عمل غنائي بدون كلمات مدته 12 دقيقة، ويُترك التعبير الموسيقي بالكامل للسوبرانو ليكون الصوت بمثابة أداة أو آلة موسيقية ذات إمكانيات لا حدود لها.

ويقام الحفل مع اتخاذ إدارة الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر كل الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.