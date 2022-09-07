استخراج 2700 بطاقة رقم قومي للسيدات وذوي الهمم مجانا في بكفر الشيخ

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، ومصلحة الأحوال المدنية، من استخراج 2700 بطاقة رقم قومي مجانية لسيدات وفتيات وذوي الهمم، بقرى عدد من مراكز محافظة كفر الشيخ.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استخراج 2700 بطاقة رقم قومي للسيدات بـ13 قرية، هي: "الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل وخان الجني و البصراط وقومسيون غرب وقومسيون شرق وعزب الغرب والبياض وأبو مندور وتيده والحمراء ومحلة موسى ودقميرة"، موجهاً الشكر لفرع المجلس القومي للمرأة والسجل المدني ومديرية أمن كفر الشيخ، لحرصهم على للانتقال بالسيارة التي خصصتها المحافظة، للقرى المتعددة والمنازل لتصوير السيدات الغير قادرات" فتيات وسيدات وكبار السن"، وذوي الهمم، لاستخراج بطاقات الرقم القومي لأول مرة أو المنتهية أو المفقودة مجاناً.



وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ يواصل استخراج بطاقات الرقم القومي المجانية للسيدات بمراكز وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، بتوجيهات ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، موجهة الشكر لمحافظ كفر الشيخ لدعمه وتيسير الانتقال للسيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين لتصوير السيدات بالقرى.